Пензенец по совету незнакомки перевел на чужой счет около 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1972 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги» и сообщила об утечке данных, лишился около 1,3 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом предотвращения кражи денег посоветовала собеседнику оформить кредит и перевести средства на «резервный счет».

«После этого мужчина, следуя инструкциям неизвестной, оформил кредит и, воспользовавшись банкоматом, перечислил деньги в размере почти 1,3 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленницей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».