18:16:11 Четверг, 12 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец по совету незнакомки перевел на чужой счет около 1,3 млн. рублей

13:48 | 12.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1972 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги» и сообщила об утечке данных, лишился около 1,3 млн. рублей.

Пензенец по совету незнакомки перевел на чужой счет около 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом предотвращения кражи денег посоветовала собеседнику оформить кредит и перевести средства на «резервный счет».

«После этого мужчина, следуя инструкциям неизвестной, оформил кредит и, воспользовавшись банкоматом, перечислил деньги в размере почти 1,3 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленницей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензе проведут обследование памятников Ленину и Белинскому Александр Лейзенберг провел личный прием граждан
Жительница Кузнецка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 283 тыс. рублей Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры
В Пензе женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля В Пензенской области разыскивают мужчину по подозрению в совершении преступления сексуального характера
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама