18:16:12 Четверг, 12 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Кузнецка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 283 тыс. рублей

14:10 | 12.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 283 тыс. рублей.

Жительница Кузнецка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 283 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице скачать приложение и перевести деньги на указанный им счет.

«Воспользовавшись банкоматом, девушка перечислила деньги в размере 283 тыс. рублей на банковский счет злоумышленников. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензе проведут обследование памятников Ленину и Белинскому Александр Лейзенберг провел личный прием граждан
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры В Пензе женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
В Пензенской области разыскивают мужчину по подозрению в совершении преступления сексуального характера Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама