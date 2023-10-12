Жительница Кузнецка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 283 тыс. рублей Криминал

Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1998 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 283 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице скачать приложение и перевести деньги на указанный им счет.

«Воспользовавшись банкоматом, девушка перечислила деньги в размере 283 тыс. рублей на банковский счет злоумышленников. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».