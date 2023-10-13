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Житель Пензы задержан по подозрению в убийстве 17-летней девушки

13:49 | 13.10.2023 | Криминал

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Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Пензы, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки.

Житель Пензы задержан по подозрению в убийстве 17-летней девушки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 10 октября 2023 года в подъезде дома на улице Рахманинова в Пензе между 17-летней потерпевшей и ее знакомым, находившимся в состоянии опьянения, произошел конфликт. В ходе выяснения отношений на площадке пятого этажа 26-летний мужчина толкнул девушку, в результате чего она упала в проем между лестничными маршами, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения в убийстве и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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