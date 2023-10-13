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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который оставил себе найденный в баре смартфон

17:42 | 13.10.2023 | Криминал

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Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы, который нашел в одном из баров города смартфон и оставил его себе.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который оставил себе найденный в баре смартфон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина 1973 года рождения и сообщила, что потерял свой сотовый телефон.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен местный житель 1991 года рождения, подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что телефон нашел в баре на улице Чапаева. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, мужчина забрал телефон себе», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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