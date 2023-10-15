Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензенской области более 520 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. 88-летняя жительница поселка Сахзавод Бековского района Пензенской области лишилась более 520 тыс. рублей, поверив неизвестному, который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимо передать курьеру крупную сумму денег.

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«Через некоторое время к потерпевшей приехал молодой человек, которому женщина передала 521 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что женщина запомнила приметы незнакомца и впоследствии, когда осознала обман, передала их полицейским.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили личность курьера. Им оказался 19-летний уроженец Саратовской области. Молодой человек вину свою признал и рассказал, что в его обязанности входило забирать денежные средства, после чего он был должен перечислять их своим работодателям. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время принимаются меры по установлению остальных лиц, причастных к совершению преступления.