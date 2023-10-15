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Безработный житель Пензы подозревается в краже бытовой техники у своего отца

11:21 | 15.10.2023 | Криминал

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Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. Безработный житель Пензы 1983 года рождения подозревается в краже телевизора и микроволновой печи у своего отца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Безработный житель Пензы подозревается в краже бытовой техники у своего отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что находился в затруднительном финансовом положении, из-за чего ему пришлось сдать украденную технику в ломбард. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 7 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Из сообщения следует, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

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