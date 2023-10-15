Безработный житель Пензы подозревается в краже бытовой техники у своего отца Криминал

Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. Безработный житель Пензы 1983 года рождения подозревается в краже телевизора и микроволновой печи у своего отца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что находился в затруднительном финансовом положении, из-за чего ему пришлось сдать украденную технику в ломбард. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 7 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Из сообщения следует, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.