В Пензе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 4 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения лишилась более 4 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала пенсионерке позвонил злоумышленник, который выдал себя за сотрудника правоохранительных органов.

«Мужчина пояснил, что произошла утечка персональных данных и неизвестные лица пытаются снять с ее счетов денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого с женщиной связался незнакомец, представившийся специалистом Центрального банка, который предложил ей для защиты своих сбережений снять все накопления и перевести их на «безопасный счет».

«Пенсионерка поверила словам лжеспециалистов и выполнила все их указания», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».