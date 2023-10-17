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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля

09:39 | 17.10.2023 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на одном из сайтов в интернете мужчина увидел информацию о продаже мотора за 40 тыс. рублей и оставил свои контакты для связи, через некоторое время с ним связался незнакомец, представившийся менеджером по продажам, с которым он договорился о покупке.

В тексте указано, что с помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица деньги, однако двигатель так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — добавляется в сообщении.

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