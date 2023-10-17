Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля Криминал

Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1983 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на одном из сайтов в интернете мужчина увидел информацию о продаже мотора за 40 тыс. рублей и оставил свои контакты для связи, через некоторое время с ним связался незнакомец, представившийся менеджером по продажам, с которым он договорился о покупке.

В тексте указано, что с помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица деньги, однако двигатель так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — добавляется в сообщении.