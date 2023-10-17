В Пензенской области иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Пензенский районный суд Пензенской области назначил 9 месяцев колонии общего режима 31-летнему гражданину иностранного государства, который пытался дать взятку сотруднику полиции.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 21 июня 2023 года в купе междугороднего поезда при проверке документов сотрудниками полиции установлено, что подсудимый совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина попытался передать заместителю командира отдельной роты патрульно-постовой службы пензенского линейного отдела МВД России на транспорте взятку в размере 30 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия взяткодателя были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.