14:48:00 Вторник, 17 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому

10:47 | 17.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Пензенский районный суд Пензенской области назначил 9 месяцев колонии общего режима 31-летнему гражданину иностранного государства, который пытался дать взятку сотруднику полиции.

В Пензенской области иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 21 июня 2023 года в купе междугороднего поезда при проверке документов сотрудниками полиции установлено, что подсудимый совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина попытался передать заместителю командира отдельной роты патрульно-постовой службы пензенского линейного отдела МВД России на транспорте взятку в размере 30 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия взяткодателя были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
В Пензенском районе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Пензе водитель автомобиля «Renault Duster» сбил женщину
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке двигателя для автомобиля В Вадинском районе пожилой мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
В Кузнецке опрокинулась иномарка, пострадали два человека В Городищенском районе водитель автомобиля «Nissan Cefiro» сбил пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама