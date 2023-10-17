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Проживающий в Пензенской области иностранец и житель Саратовской области получили реальные сроки за организацию незаконной миграции

15:05 | 17.10.2023 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Кировский районный суд Саратова назначил реальные сроки иностранному гражданину, проживающему в Пензенской области, и жителю Саратовской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Проживающий в Пензенской области иностранец и житель Саратовской области получили реальные сроки за организацию незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в период с февраля по май 2023 года злоумышленники организовали подачу в управление по вопросам миграции регионального УМВД фиктивных ходатайств о приглашении на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию, по результатам рассмотрения которых иностранцам были оформлены визы, что позволило им въехать и пребывать в стране.

«При этом злоумышленники были достоверно осведомлены, что вышеуказанные иностранные граждане не будут в действительности проживать на территории России, а планируют нелегально убыть в страны Европейского союза», — подчеркивается в пресс-релизе.

Из него следует, что суд назначил проживающему в Пензенской области иностранцу год колонии общего режима, жителю Саратовской области — один год и два месяца, также он лишен права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В сообщении уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор суда вступил в законную силу.

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