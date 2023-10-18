ФСБ задержала жителя Пензенской области, который пытался отправить за границу ртуть Криминал

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона 1983 года рождения, который через курьерскую службу пытался отправить за границу посылку с ртутью.

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«Установлено, что подозреваемый, имея умысел на незаконное перемещение из Российской Федерации на территорию иностранного государства [...] ядовитых веществ и осознавая, что такое перемещение запрещено законом, передал в курьерскую службу доставки ртуть. [...] Довести свой преступный умысел злоумышленник до конца не смог вследствие его задержания сотрудниками регионального УФСБ при передаче курьеру посылки, содержащей ядовитое вещество», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В пресс-релизе добавляется также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.