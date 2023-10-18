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ФСБ задержала жителя Пензенской области, который пытался отправить за границу ртуть

12:12 | 18.10.2023 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона 1983 года рождения, который через курьерскую службу пытался отправить за границу посылку с ртутью.

ФСБ задержала жителя Пензенской области, который пытался отправить за границу ртуть. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, имея умысел на незаконное перемещение из Российской Федерации на территорию иностранного государства [...] ядовитых веществ и осознавая, что такое перемещение запрещено законом, передал в курьерскую службу доставки ртуть. [...] Довести свой преступный умысел злоумышленник до конца не смог вследствие его задержания сотрудниками регионального УФСБ при передаче курьеру посылки, содержащей ядовитое вещество», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В пресс-релизе добавляется также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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