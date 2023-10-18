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Жительница Заречного поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 800 тыс. рублей

13:23 | 18.10.2023 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1975 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 800 тыс. рублей.

Жительница Заречного поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, девушка перечислила деньги в размере 800 тыс. рублей. [...] Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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