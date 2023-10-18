До двух лет лишения свободы может получить житель Никольска, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Никольска Пензенской области 1991 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал с бывшей возлюбленной. В ходе возникшей ссоры мужчина начал угрожать ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».