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До двух лет лишения свободы может получить житель Никольска, угрожавший бывшей супруге убийством

15:02 | 18.10.2023 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Никольска Пензенской области 1991 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Никольска, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что накануне данный мужчина распивал спиртные напитки, после чего у него произошел скандал с бывшей возлюбленной. В ходе возникшей ссоры мужчина начал угрожать ей убийством ножом. После инцидента женщина обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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