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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке инструментов

16:22 | 18.10.2023 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке инструментов.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке инструментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на одном из сайтов в интернете мужчина разместил объявление, после чего ему на электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось о готовности продать необходимые товары.

В тексте указано, что с помощью мобильного банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица 263 тыс. рублей, однако инструменты так и не получил.

«После перевода денежных средств заявитель связался с компанией – поставщиком оборудования, где ему пояснили, что никаких заявок им не приходило. Гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — добавляется в сообщении.

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