В Каменском районе механизатор слил из бака трактора 170 литров дизтоплива, возбуждено дело Криминал

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области, работающий механизатором на одном из предприятий, похитил 170 литров дизельного топлива, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, с заявлением в полицию обратился представитель предприятия и пояснил, что ночью неизвестный из бака трактора слил топливо.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был установлен житель Каменского района 1972 года рождения, работающий механизатором на данном предприятии. Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное топливо было обнаружено и изъято», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.