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В Каменском районе механизатор слил из бака трактора 170 литров дизтоплива, возбуждено дело

09:52 | 19.10.2023 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области, работающий механизатором на одном из предприятий, похитил 170 литров дизельного топлива, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Каменском районе механизатор слил из бака трактора 170 литров дизтоплива, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, с заявлением в полицию обратился представитель предприятия и пояснил, что ночью неизвестный из бака трактора слил топливо.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был установлен житель Каменского района 1972 года рождения, работающий механизатором на данном предприятии. Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное топливо было обнаружено и изъято», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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