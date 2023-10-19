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Жительница Заречного лишилась 150 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

10:19 | 19.10.2023 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1957 года рождения лишилась 150 тыс. рублей, поверив «сотруднику силового ведомства», который по телефону сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимы деньги.

Жительница Заречного лишилась 150 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец пояснил, что деньги нужно передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дверь квартиры постучалась женщина, которой она передала 150 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своей внучкой, которая объяснила ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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