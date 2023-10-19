Жительница Заречного лишилась 150 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1957 года рождения лишилась 150 тыс. рублей, поверив «сотруднику силового ведомства», который по телефону сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности необходимы деньги.

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«Незнакомец пояснил, что деньги нужно передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дверь квартиры постучалась женщина, которой она передала 150 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своей внучкой, которая объяснила ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».