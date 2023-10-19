В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве 17-летней знакомой Криминал

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Суд в Пензе избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве 17-летней знакомой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 10 октября на лестничной площадке пятого этажа дома на улице Рахманинова в Пензе между 17-летней потерпевшей и ее знакомым, находившимся в состоянии опьянения, произошел конфликт. В ходе ссоры 26-летний мужчина толкнул девушку, в результате чего она упала в проем между лестничными маршами, получив при падении с высоты телесные повреждения, несовместимые с жизнью. [...] Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства несовершеннолетней. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.