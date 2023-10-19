В Пензе завершено расследование дела по обвинению экс-гендиректора предприятия по производству алкоголя в уклонении от уплаты акциза в размере более 332 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Следователи в Пензе завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора предприятия по производству алкогольной продукции в уклонении от уплаты акциза на подакцизные товары в размере более 332 млн. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) было расследовано отделом по расследованию особо важных дел при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год генеральный директор, осуществлявший руководство предприятием, занимающимся производством алкогольной продукции, уклонился от уплаты акциза на подакцизные товары в размере более 332 млн. рублей. Налоговое преступление совершено путем выпуска алкогольной продукции в неучтенных объемах, ее дальнейшей реализации под видом безалкогольных напитков так называемым «техническим фирмам», которые реальной хозяйственной деятельности не вели, и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о суммах налоговых платежей, связанных с реализацией алкогольной продукции», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в обеспечительных целях по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество на общую сумму более 338 млн. рублей.

«Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.