Пензенец по совету «следователя» оформил кредит и перечислил на «безопасный счет» более 545 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился следователем и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 545 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Мужчина [...] подал заявку в банк, получил деньги, после чего, воспользовавшись банкоматом, перечислил сумму в размере более 545 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».