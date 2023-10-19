20:14:12 Четверг, 19 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка при катании на карусели

18:01 | 19.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ возбуждено в Заречном Пензенской области по факту травмирования ребенка при катании на карусели.

В Заречном возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка при катании на карусели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 14 июня 2023 года в парке культуры и отдыха в городе Заречном 12-летний мальчик при катании на карусели зацепился рукавом за выступающие болты крепления столешницы аттракциона, в результате чего получил перелом руки в трех местах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, несовершеннолетний был незамедлительно госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенку причинен тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств травмирования ребенка и должностных лиц муниципального учреждения, допустивших оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — добавила она.

Читайте также
Пензенец по совету «следователя» оформил кредит и перечислил на «безопасный счет» более 545 тыс. рублей В Пензе водитель «Renault Logan» сбил женщину
В Пензе женщина госпитализирована после наезда кроссовера В Пенза мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве 17-летней знакомой Жительница Заречного лишилась 150 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама