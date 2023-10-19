В Заречном возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка при катании на карусели Криминал

Пенза, 19 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ возбуждено в Заречном Пензенской области по факту травмирования ребенка при катании на карусели.

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«По данным следствия, 14 июня 2023 года в парке культуры и отдыха в городе Заречном 12-летний мальчик при катании на карусели зацепился рукавом за выступающие болты крепления столешницы аттракциона, в результате чего получил перелом руки в трех местах», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, несовершеннолетний был незамедлительно госпитализирован, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенку причинен тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств травмирования ребенка и должностных лиц муниципального учреждения, допустивших оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — добавила она.