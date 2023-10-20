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До двух лет лишения свободы может получить житель Каменки, угрожавший бывшей супруге убийством

12:54 | 20.10.2023 | Криминал

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Каменки Пензенской области 1963 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Каменки, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь дома у бывшей супруги 1965 года рождения, в ходе возникшей ссоры между ними угрожал ей убийством и душил руками. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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