До двух лет лишения свободы может получить житель Каменки, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Каменки Пензенской области 1963 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь дома у бывшей супруги 1965 года рождения, в ходе возникшей ссоры между ними угрожал ей убийством и душил руками. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».