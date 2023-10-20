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Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 670 тыс. рублей

13:04 | 20.10.2023 | Криминал

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 670 тыс. рублей.

Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 670 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику опередить злоумышленников, снять деньги с кредитной карты и перечислить их на «безопасный счет».

«После этого мужчина, [...] воспользовавшись банкоматом, перечислил деньги в размере 670 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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