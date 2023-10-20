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Житель Каменки получил 8 лет колонии строгого режима за убийство знакомого

14:40 | 20.10.2023 | Криминал

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. 33-летний житель Каменки Пензенской области приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство знакомого.

Житель Каменки получил 8 лет колонии строгого режима за убийство знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 12 февраля 2023 года в городе Каменке подсудимый распивал спиртное в компании знакомых. В процессе общения между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт из-за его бывшей сожительницы, в ходе которого фигурант уголовного дела молотком нанес стоявшему к нему спиной потерпевшему множественные удары по голове и телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 57-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.

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