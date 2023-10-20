Жительница Сердобска получила 7 лет колонии общего режима за покушение на убийство подруги Криминал

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. 38-летняя жительница Сердобска Пензенской области приговорена к семи годам колонии общего режима за покушение на убийство подруги.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 22 мая 2023 года к потерпевшей, проживающей в квартире на улице Куйбышева в городе Сердобске, пришла подсудимая с подругой. Втроем они распивали спиртные напитки. В процессе общения между злоумышленницей и хозяйкой квартиры возник конфликт: потерпевшая вспомнила случай, как заподозрила подсудимую в краже денег. Разозлившись, гостья схватила нож и нанесла им удар по ноге потерпевшей, а затем в область шеи, причинив ей тяжкий вред здоровью. Преступный умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен до конца, поскольку злоумышленницу от пострадавшей оттолкнула приятельница, находившаяся с ними за столом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что пострадавшая была незамедлительно госпитализирована, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

«В ходе следствия и судебного разбирательства женщина содержалась под стражей. Ранее она уже была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.