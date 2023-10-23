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Жительница Пензы по совету «сотрудника силовых структур» оформила несколько кредитов и перевела на чужие счета более 2,5 млн. рублей

14:51 | 23.10.2023 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых структур и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредиты, лишилась более 2,5 млн. рублей.

Жительница Пензы по совету «сотрудника силовых структур» оформила несколько кредитов и перевела на чужие счета более 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом «блокировки действий злоумышленников» посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

«Выполнив все указания мошенника, заявительница перевела на 13 расчетных счетов более 2,5 млн. рублей. По завершении всех транзакций гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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