Житель Пензенской области подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации Криминал

Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1984 года рождения, который подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что злоумышленник инсталлировал в устройства сотовой связи программное обеспечение иностранного производства, относящееся к специальным техническим средствам, предоставляющим негласный доступ к определению местоположения, содержанию телефонных переговоров, передаваемым посредством SMS-сообщений данным, мобильным приложениям, а также записи акустической, фото- и видеоинформации, циркулирующей в окружении мобильного телефона, после чего сбывал мобильные устройства третьим лицам», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.