В Кузнецке пенсионер поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1954 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишился более 1 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнику скачать приложение и перевести деньги на банковскую карту.

«Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере более 1 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».