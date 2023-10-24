До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оставила себе найденный на улице мобильный телефон Криминал

Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Пензы, которая нашла на улице мобильный телефон и оставила его себе.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина 1986 года рождения и сообщил, что потерял свой телефон.

«Оперуполномоченными уголовного розыска была установлена местная жительница 1996 года рождения, подозреваемая в совершении кражи данного имущества. Женщина дала признательные показания и рассказала, что телефон нашла на улице Калинина около кафе. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, гражданка забрала телефон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».