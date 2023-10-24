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До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оставила себе найденный на улице мобильный телефон

14:25 | 24.10.2023 | Криминал

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Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Пензы, которая нашла на улице мобильный телефон и оставила его себе.

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оставила себе найденный на улице мобильный телефон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился мужчина 1986 года рождения и сообщил, что потерял свой телефон.

«Оперуполномоченными уголовного розыска была установлена местная жительница 1996 года рождения, подозреваемая в совершении кражи данного имущества. Женщина дала признательные показания и рассказала, что телефон нашла на улице Калинина около кафе. Вместо того чтобы сообщить об этом в органы внутренних дел, гражданка забрала телефон себе. Похищенное имущество было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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