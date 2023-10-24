Жительница Пензенского района лишилась денег при продаже выпускного платья Криминал

Пенза, 24 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензенского района 2005 года рождения лишилась денег, пытаясь продать выпускное платье по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с девушкой связался неизвестный, с которым она договорилась о сделке.

«После этого заявительница обнаружила, что ей пришло оповещение о поступлении 39 тыс. рублей на ее банковский счет. Собеседник пояснил, что перевел деньги ошибочно и нужно их вернуть. Впоследствии заявительница перевела мошеннику со своего банковского счета денежные средства. После этого выяснилось, что девушке никаких денег не поступало, и она перевела свои накопления», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».