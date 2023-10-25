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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке тепловизора

09:46 | 25.10.2023 | Криминал

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Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1971 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке тепловизора.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке тепловизора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, на одном из сайтов в интернете мужчина увидел объявление, связался с продавцом и договорился о сделке.

«Далее на электронную почту заявителя пришло письмо со ссылкой, где он ввел реквизиты банковской карты. После этого гражданин обнаружил, что с его счета списались денежные средства в размере 54 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что мужчина тепловизор так и не получил, а злоумышленник перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.

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