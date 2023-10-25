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В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

13:50 | 25.10.2023 | Криминал

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Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Бессоновского района Пензенской области 1984 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на 663 км ФАД «Урал». Полицейским он предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел в Москве у неизвестного лица», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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