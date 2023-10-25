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Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась 239 тыс. рублей

14:54 | 25.10.2023 | Криминал

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Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы лишилась 239 тыс. рублей, поверив незнакомцу, который предложил ей заработать на покупке товаров на известном маркетплейсе с последующим возвратом денег с процентами.

Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась 239 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для регистрации и дальнейшей работы неизвестный предложил перечислить денежные средства на виртуальный счет личного кабинета. [...] Прослушав его инструкции, заявительница беспрекословно выполнила все указания. В итоге женщина перевела на виртуальный счет [...] 239 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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