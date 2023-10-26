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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда

12:57 | 26.10.2023 | Криминал

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1997 года рождения, который похитил велосипед.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что вечером оставила велосипед около подъезда, однако утром на месте его не обнаружила.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1997 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что [...] похищенный велосипед продал неизвестному. Общая сумма причиненного ущерба составила более 13 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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