Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1997 года рождения, который похитил велосипед.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и рассказала, что вечером оставила велосипед около подъезда, однако утром на месте его не обнаружила.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1997 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что [...] похищенный велосипед продал неизвестному. Общая сумма причиненного ущерба составила более 13 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».