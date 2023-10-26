Жительница Константиновки передала 100 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает жене племянника Криминал

Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Жительница села Константиновка Пензенского района 1962 года рождения после звонка неизвестной, которая представилась сотрудницей силового ведомства и сообщила, что жена племянника стала виновницей ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности, лишилась 100 тыс. рублей.

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«Незнакомка пояснила, что деньги нужно передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дверь квартиры постучался мужчина, которому она передала 100 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своими родственниками, которые объяснили ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».