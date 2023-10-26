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Жительница Константиновки передала 100 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает жене племянника

13:28 | 26.10.2023 | Криминал

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Жительница села Константиновка Пензенского района 1962 года рождения после звонка неизвестной, которая представилась сотрудницей силового ведомства и сообщила, что жена племянника стала виновницей ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности, лишилась 100 тыс. рублей.

Жительница Константиновки передала 100 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает жене племянника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомка пояснила, что деньги нужно передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дверь квартиры постучался мужчина, которому она передала 100 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своими родственниками, которые объяснили ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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