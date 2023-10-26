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Жительница Пачелмы получила 240 часов обязательных работ за дачу ложных показаний в суде

14:49 | 26.10.2023 | Криминал

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Наказание в виде 240 часов обязательных работ назначено 39-летней жительнице Пачелмы Пензенской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

Жительница Пачелмы получила 240 часов обязательных работ за дачу ложных показаний в суде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в июне 2023 года в ходе допроса в качестве потерпевшей по уголовному делу в отношении сожителя об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (ножа), [...] женщина умышлено сообщила суду ложные сведения о том, что никто ей убийством не угрожал, а телесные повреждения ей нанесла мать. Однако это не помогло злоумышленнице освободить своего сожителя от ответственности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что суд назначил мужчине 2,5 года колонии общего режима.

«Подсудимая свою вину признала [...] и пояснила, что дала ложные показания, потому что любит сожителя и боялась, что суд его лишит свободы, так как он имел непогашенную судимость. Кроме того, женщина попросила прощения у своей матери, которую оговорила в совершении преступления. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 240 часов обязательных работ», — сказала собеседница агентства, добавив, что приговор вступил в законную силу.

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