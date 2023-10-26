Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина Криминал

Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жителю Пензы 1989 года рождения за хищение из магазина в Бессоновке продуктов питания на сумму более 1 тыс. рублей.

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«Прибывшие на место участковые уполномоченные полиции опросили сотрудников магазина и возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Их подозрение пало на пензенца 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности и [...] был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что злоумышленник признался в содеянном, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».