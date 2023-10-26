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Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина

15:47 | 26.10.2023 | Криминал

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жителю Пензы 1989 года рождения за хищение из магазина в Бессоновке продуктов питания на сумму более 1 тыс. рублей.

Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прибывшие на место участковые уполномоченные полиции опросили сотрудников магазина и возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Их подозрение пало на пензенца 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности и [...] был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что злоумышленник признался в содеянном, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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