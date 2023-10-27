Пожилой житель Пензы по совету незнакомки перевел на чужие банковские карты более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1950 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги» и сообщила, что на его имя мошенники пытаются оформить кредиты, лишился более 1 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом предотвращения кражи денег посоветовала собеседнику перевести их на «безопасный счет».

«Мужчина, следуя инструкциям неизвестной, снял личные сбережения и заложил автомобиль. После этого, воспользовавшись банкоматом, перечислил [...] более 1 млн. рублей на три банковские карты, предоставленные злоумышленницей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».