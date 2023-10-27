Житель Кузнецка перечислил аферистам около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1970 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился менеджером брокерской компании и предложил заработать на инвестициях, лишился около 600 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший пояснил собеседнику, что для получения прибыли ему нужно зарегистрироваться на сайте и вложить деньги.

«Заявитель беспрекословно выполнил все указания. Впоследствии он осуществил перевод денежных средств в размере почти 600 тыс. рублей. Позже гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».