В Пензе пенсионерка передала 450 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1942 года рождения лишилась 450 тыс. рублей, поверив позвонившему ей «сотруднику силового ведомства», который сообщил, что ее дочь находится в больнице после ДТП и для проведения операции срочно нужны деньги.

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«Незнакомец пояснил, что деньги нужно передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке в дверь квартиры постучался мужчина, которому она передала 450 тыс. рублей. Только после этого гражданка созвонилась со своей дочерью, которая объяснила ей, что она стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».