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До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон

15:49 | 27.10.2023 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1981 года рождения, который нашел на остановке смартфон, забрал себе, а затем продал.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, оперативники выяснили, что телефон принадлежит женщине 1975 года рождения.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что [...] решил не передавать телефон в полицию, а оставить его себе. Похищенное мобильное устройство он продал неизвестному. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3,5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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