До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон Криминал

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1981 года рождения, который нашел на остановке смартфон, забрал себе, а затем продал.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, оперативники выяснили, что телефон принадлежит женщине 1975 года рождения.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что [...] решил не передавать телефон в полицию, а оставить его себе. Похищенное мобильное устройство он продал неизвестному. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3,5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».