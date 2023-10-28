15:48:00 Суббота, 28 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области после снятия со счета умершего человека почти 3 млн. рублей возбуждено уголовное дело о краже

09:46 | 28.10.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в Тамалинском районе Пензенской области после снятия почти 3 млн. рублей с банковского счета умершего человека.

В Пензенской области после снятия со счета умершего человека почти 3 млн. рублей возбуждено уголовное дело о краже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, факт хищения вскрылся, когда наследница покойного – жительница Воронежа обратилась к нотариусу в рамках наследственного дела.

«После этого представители одного из банков заявили о том, что с банковского счета недавно скончавшегося клиента были украдены деньги в сумме почти 3 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в совершении преступления подозревается безработный племянник умершего, который признался в содеянном: по словам мужчины, заведомо зная, что наследство досталось не ему, он завладел картой покойного дяди, снял деньги и потратил их на личные нужды.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано в пресс-релизе.

Читайте также
В пензенский областной клинический центр СВМП поступил аппарат для ультразвукового исследования кожи В Заречном водитель автомобиля «Lexus» сбил женщину
В Пензе в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса пострадала женщина-пешеход До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон
В Пензе пенсионерка передала 450 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Житель Кузнецка перечислил аферистам около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама