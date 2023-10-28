В Пензенской области после снятия со счета умершего человека почти 3 млн. рублей возбуждено уголовное дело о краже Криминал

Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в Тамалинском районе Пензенской области после снятия почти 3 млн. рублей с банковского счета умершего человека.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, факт хищения вскрылся, когда наследница покойного – жительница Воронежа обратилась к нотариусу в рамках наследственного дела.

«После этого представители одного из банков заявили о том, что с банковского счета недавно скончавшегося клиента были украдены деньги в сумме почти 3 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в совершении преступления подозревается безработный племянник умершего, который признался в содеянном: по словам мужчины, заведомо зная, что наследство досталось не ему, он завладел картой покойного дяди, снял деньги и потратил их на личные нужды.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано в пресс-релизе.