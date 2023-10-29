До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой Криминал

Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы 1966 года рождения, которая оплатила найденной банковской картой покупки на сумму более 6 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Оперативники выяснили, что данная женщина украла денежные средства [...] с потерянной банковской карты, которая принадлежала пензячке 1967 года рождения. Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что списала деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».