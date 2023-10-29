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До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой

13:29 | 29.10.2023 | Криминал

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Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы 1966 года рождения, которая оплатила найденной банковской картой покупки на сумму более 6 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данная женщина украла денежные средства [...] с потерянной банковской карты, которая принадлежала пензячке 1967 года рождения. Злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что списала деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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