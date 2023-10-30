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До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который потратил деньги из найденного кошелька

09:53 | 30.10.2023 | Криминал

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Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому жителю Пензы 1985 года рождения, который потратил деньги из найденного в магазине кошелька.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который потратил деньги из найденного кошелька. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и сообщила, что оставила свой кошелек в торговом зале магазина, когда расплачивалась за покупки.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. [...] По его словам, он увидел чужой кошелек, когда подошел к кассе магазина. В тот момент у него и возник умысел совершить кражу. В похищенном кошельке находились денежные средства в размере 5 тыс. рублей, три банковские карты. Деньги мужчина потратил на личные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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