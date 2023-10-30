До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который потратил деньги из найденного кошелька Криминал

Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому жителю Пензы 1985 года рождения, который потратил деньги из найденного в магазине кошелька.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина и сообщила, что оставила свой кошелек в торговом зале магазина, когда расплачивалась за покупки.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. [...] По его словам, он увидел чужой кошелек, когда подошел к кассе магазина. В тот момент у него и возник умысел совершить кражу. В похищенном кошельке находились денежные средства в размере 5 тыс. рублей, три банковские карты. Деньги мужчина потратил на личные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении мужчина избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.