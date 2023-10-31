До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который сдал в ломбард найденный на улице телефон Криминал

Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2003 года рождения, который нашел на улице мобильный телефон и сдал его в ломбард.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился мужчина 1986 года рождения и сообщил, что на улице Калинина в Пензе потерял свой телефон.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен [...] подозреваемый в совершении кражи данного имущества. Молодой человек дал признательные показания и рассказал, что телефон [...] сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.