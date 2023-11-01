13:20:57 Среда, 1 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке подросток подозревается в краже денег с банковской карты матери

11:04 | 01.11.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. 14-летний житель Кузнецка Пензенской области подозревается в краже денежных средств с банковской карты матери.

В Кузнецке подросток подозревается в краже денег с банковской карты матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 22 октября 2023 года несовершеннолетний, находясь дома вместе со своей матерью, [...] воспользовавшись тем, что последняя оставила свой мобильный телефон без присмотра, без разрешения взял ее телефон и зашел в приложение «Мобильный банк». Затем подозреваемый перевел с ее банковского счета на свой банковский счет около 38 тыс. рублей, потратив их впоследствии на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы.

Читайте также
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке мотора для лодки В отношении жителя Грабово, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
В Пензе пожилой мужчина госпитализирован после наезда автомобиля В Заре водитель автомобиля «Lada Granta» сбил мужчину
«Ростелеком» построил оптическую сеть в Рамзае До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который сдал в ломбард найденный на улице телефон
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама