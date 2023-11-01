В Кузнецке подросток подозревается в краже денег с банковской карты матери Криминал

Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. 14-летний житель Кузнецка Пензенской области подозревается в краже денежных средств с банковской карты матери.

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«По данным следствия, 22 октября 2023 года несовершеннолетний, находясь дома вместе со своей матерью, [...] воспользовавшись тем, что последняя оставила свой мобильный телефон без присмотра, без разрешения взял ее телефон и зашел в приложение «Мобильный банк». Затем подозреваемый перевел с ее банковского счета на свой банковский счет около 38 тыс. рублей, потратив их впоследствии на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы.