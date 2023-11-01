В отношении жителя Грабово, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя села Грабово Бессоновского района Пензенской области 1995 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции возле дома на улице Западная поляна в селе Грабово. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел в сети интернет у неизвестного лица», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.