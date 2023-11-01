Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке мотора для лодки Криминал

Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1968 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке лодочного мотора по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о покупке, перечислил на банковский счет неизвестного лица 44 тыс. рублей, однако двигатель так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.