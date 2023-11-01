В Лунинском районе женщина угрожала убить сына топором, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Лунинского района Пензенской области 1961 года рождения угрожала убить сына топором, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Полицейские выяснили, что женщина проживает совместно со своим сыном и злоупотребляет спиртными напитками. Так, один из постоянных конфликтов в их семье достиг предела, когда гражданка начала угрожать своему сыну убийством топором. После инцидента потерпевший обратился в полицию. Подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.