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В Лунинском районе женщина угрожала убить сына топором, возбуждено уголовное дело

16:45 | 01.11.2023 | Криминал

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Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Лунинского района Пензенской области 1961 года рождения угрожала убить сына топором, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Лунинском районе женщина угрожала убить сына топором, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что женщина проживает совместно со своим сыном и злоупотребляет спиртными напитками. Так, один из постоянных конфликтов в их семье достиг предела, когда гражданка начала угрожать своему сыну убийством топором. После инцидента потерпевший обратился в полицию. Подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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