В Пензенской области за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано около 10,9 тыс. преступлений Криминал

Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. 10 тыс. 877 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-сентябре 2023 года, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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В нем указано, что основная часть зарегистрированных преступлений относится к категориям небольшой и средней тяжести (68%), около трети противоправных деяний приходится на тяжкие или особо тяжкие составы.

«Раскрыто более половины преступлений (64%), в том числе 100% убийств и покушений на убийство, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев и грабежей, 57% краж, 28% мошенничеств. Раскрываемость преступлений в области превышает среднероссийский и окружной показатели», — отмечается в тексте.

Кроме того, в нем уточняется, что каждое пятое криминальное деяние совершено в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах, каждое седьмое — на улице; около половины расследованных преступлений совершено лицами, ранее их совершавшими.

«Правоохранительными органами выявлено 768 преступлений экономической направленности, 242 — связанных с финансово-кредитной системой, 174 коррупционных деяний, 86 экологических преступлений, 25 преступлений при реализации национальных проектов. Из незаконного оборота изъято свыше 90 кг наркотических веществ», — говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что работа по борьбе с организованной преступностью находится под личным контролем прокурора области: в текущем году в суд направлено 29 уголовных дел в отношении 113 лиц о 341 преступлении, совершенном в составе организованной преступной группы.

«На особом контроле органов прокуратуры находятся вопросы возмещения причиненного преступными посягательствами ущерба. По расследованным уголовным делам доля возмещенного ущерба составила 51%. По оконченным в текущем году уголовным делам приняты обеспечительные меры на сумму свыше 185,2 млн. рублей», — добавляется в тексте.