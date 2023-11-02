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Житель Пензы обвиняется в причинении смерти прохожему

14:17 | 02.11.2023 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. 21-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти незнакомому мужчине, которого он избил на Западной поляне.

Житель Пензы обвиняется в причинении смерти прохожему. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 12 октября 2023 года 21-летний обвиняемый, находясь на улице Мира города Пензы, встретив потерпевшего, ранее ему незнакомого, и используя малозначительный повод для конфликта, нанес мужчине несколько ударов руками по голове и телу. После избиения злоумышленник скрылся с места происшествия. 44-летний пострадавший через два дня скончался в больнице от полученной травмы живота», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что личность злоумышленника была установлена в течение нескольких дней благодаря эффективному взаимодействию следователей и полицейских.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, по делу назначен ряд судебных экспертиз.

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